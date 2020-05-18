3 وفيات و154 جريح في حوادث مرورية خلال 24 ساعة

أحصت وحدات الحماية المدنية في الـ 24 ساعة الماضية بعد قيامها بـ 2264 تدخل، وفاة 3 أشخاص وإصابة 154 آخرين بجروح متفاوتة إثر حوادث مرور متفرقة.

وقد خصّت تدخلات الحماية المدنية مجالات حوادث المرور وإخماد الحرائق وعمليات التحسيس من انتشار فيروس كورونا.

وقامت الوحدات الإقليمية للحماية المدنية بـ 139 تدخل من أجل التكفل بضحايا حوادث المرور والتي خلّفت وفاة 3 أشخاص و إصابة 154 آخر.

هذا وقد تدخلت مصالح الحماية لإسعاف 11 شخاص تعرضوا لاختناق بسبب استنشاق غاز أحادي الكربون في كل من برج بوعريريج وتلمسان والنعامة.