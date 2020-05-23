3 وفيات و340 جريح في حوادث مرور خلال 48 ساعة

سجّلت وحدات الحماية المدنية خلال 48 ساعة الماضية، 301 تدخل من أجل حوادث المرور التي خلّفت وفاة 3 أشخاص وإصابة 340 آخرين.

وقامت مصالح الحماية بإسعاف الجرحى وتحويلهم إلى المستشفيات، فيما سجلت أثقل حصيلة في ولاية أم البواقي بوفاة شخصين وإصابة 15 شخصا بجروح.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لإجلاء 3 ضحايا، إثنان يبلغان من العمر 13 و 16 سنة، بعدما غرقا في “واد سيبوس”، وآخر عمره 19 سنة غرق في مجمّع مائي بـ”بويرة الأحداب”.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بين 21 و 23 ماي الجاري بإسعاف 7 ضحايا من جراء استنشاق غاز أحادي الكربون ببرج بوعريريج، مع تسجيل وفاة طفل في تلمسان مختنقا بغاز المدينة.

وفي حصيلة تدخلاتها، سجلت أيضا مصالح الحماية 3 حرائق حضرية في البليدة وقسنطينة وبسكرة، أين تم التكفل بشخصين تعرضا لحروق من الدرجة الأولى.

وفي مجموع تدخلات وحدات الحماية، فقد تم تسجيل 5175 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن تخص حوادث المرور والحرائق وعمليات التحسيس.