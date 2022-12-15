3 وفيات و6 جرحى في حادثي مرور ببسكرة وغليزان

لقي 3 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 6 آخرين، اليوم الخميس، في حادثي مرور منفصلين بكل من ولايتي بسكرة وغليزان.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث الأول وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 46 المكان المسمى واد الفالق بلدية الغروس ولاية بسكرة.

وتمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة و سيارة مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخر بجريح متفاوتة الخطورة.

أما الحادث الثاني -يضيف المصدر ذاته-، فقد وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 23 بالمدخل الغربي بلدية واد السلام ولاية غليزان.

كما تمثل في اصطدام بين سيارتين، مما خلف وفاة شخص متوفى وإصابة 05 آخرين بحروج متفاوتة الخطورة.