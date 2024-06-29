3 وفيات و7 مصابين في حادث مرور بأم العظام

لقي 3 أشخاص مصرعهم واصيب 7 آخرون في حادث اصطدام تسلسلي لثلاث سيارات. وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 أ بمنطقة أم الخشب حوالي 160 كلم.

تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بمسعد مدعمة باسعافات المركز المتقدم بأم العظام. اليوم السبت، في حدود الساعة 5 و35 د، لأجل حادث مرور.

وتمثل الحادث في اصطدام تسلسلي لثلاث سيارات، من نوع رونو سيمبول. تحمل ترقيم ولاية الأغواط وسيارة من نوع فولسفاغن كادي تحمل ترقيم ولاية الجزائر. وسيارة من نوع فاو تحميل ترقيم الولاية المنتدبة تقرت. وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 أ بمنطقة أم الخشب حوالي 160 كلم.

وخلف الحادث وفاة أمراة ورجلان تتراوح اعمارهم حوالي 38 سنة واصابة 07 ضحايا. أعمارهم مابين 14 سنة و 77 سنة، لهم جروح متفاوتة الخطورة .تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم الى مستشفى مسعد. فيما يتم تحويل الضحايا المتوفيين الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.