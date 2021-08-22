3 ولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
بقلم خالد زوبيري
كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد في بيان لها، إن 15 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 21 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 12 ولاية أزيد من 10 حالات.
وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية تبسة 72 سجلت أكبر الحالات (72 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية سيدي بلعباس بـ 56 إصابة جديدة. أما ولاية الجزائر العاصمة فقد سجلت 51 إصابة جديدة.
وتجدر الإشارة، إلى أن الجزائر، قد سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة، فيما تماثل 395 مريضا للشفاء.
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