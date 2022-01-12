3 و7 سنوات سجنا نافذا لتاجر ووالده بعدما ضبطت بحوزتهما 11 ألف لتر من الزيت

قضت محكمة قسنطينة بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية بقيمة 600 ألف دينار في حق المسمى “م. ع”، في حين، حكم على والده “م.ح”، البالغ من العمر 60 سنة، بـ 3 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار، وفق إجراءات المثول الفوري، عن جرم المضاربة غير المشروعة لمادة أساسية، بعد تورطهما في حيازة كمية هائلة من زيت المائدة الموجه للمضاربة قدرت بما يفوق 11098 لتر.

وتعود تفاصيل القضية إلى معلومات الوصول لمعلومات دقيقة، بخصوص إدخال أحد تجار الجملة بحي “الإخوة عباس” الشعبي المعروف باسم “واد الأحد”، لكميات كبيرة من مادة غذائية مدعمة متمثلة في زيت المائدة وتخزينها على مستوى مستودع غير مصرح به بغرض الاحتكار وإحداث الندرة، حيت تم مباشرة التدخل بعين المكان وضبط كمية جد معتبرة من زيت المائدة موزعة على 953 قارورة زيت 5 لترات، و 3169 قارورة زيت 2 لتر، مع توقيف المسمى “م.ح” الذي يستغل المستودع من دون رخصة من طرف مصالح التجارة ولا يخضع للسجل التجاري، كما تبين أن المستودع مستأجر من طرف ابنه المسمى “م.ع”، ليتم تحويلهما إلى مقر المصلحة لاستكمال التحقيقات، قبل تقديمهما أمام الجهات القضائية التي أصدرت الحكم المذكور.