3 ٪ نسبة فوائد ادّخار الفلاحين في بنك «بدر»

سيستفيد الفلاحون الراغبون في ادخار أموالهم على مستوى وكالات بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر».

من نسب فوائد مرتفعة مقارنة بتلك المعمول بها حاليا، تصل إلى ثلاثة من المئة سنويا.

وهو قرار سيفرج عنه خلال الأيام القليلة القادمة.

أفادت مصادر رسمية، بأن إدارة بنك الفلاحة والتنمية الريفية على وشك الانتهاء من دراسة.

و التي تقضي برفع نسبة الفائدة للفلاحين المدخرين لأموالهم إلى ثلاثة من المئة سنويا.

وأكدت على أن الاستفادة من نسبة الفائدة تكون حسب رغبة الفلاح.

كون البنك يوفر منتوجا آخر يتمثل في الادخار الإسلامي أو الادخار من دون فائدة.

وهذا من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن من فئة الفلاحين، خاصة في أعقاب تسجيل موسم حصاد جيد.

لموسم 2018 /2019، مقارنة بالمواسم الماضية، وقالت: «الفلاحون الحائزون على دفاتر ادّخار ستعطى لهم الأولوية في الحصول على قروض موسمية».

وكشفت مراجع «النهار» عن منتجات أطلقها البنك لفائدة الفلاحين، تمكنهم من استخدام الوسائل العصرية.

على غرار بطاقة الدفع والأنترنت، مما يمكنهم من الاطلاع على أرصدتهم عن بعد.

وكذا سحب الأموال من أي وكالة بنكية تنشط عبر الوطن «بإمكان الفلاح مثلا المقيم بولاية وهران أن يسحب أمواله من أي منطقة كانت».

وحتى الإيداع سيكون عن بعد –تضيف ذات المصادر-.

وأشارت مراجع «النهار» إلى أن الفلاحين بإمكانهم حتى استغلال بطاقات الدفع لتسديد فواتير الهاتف والشركة الوطنية للكهرباء والغاز «سونلغاز».

هذا، وبشأن التعامل بالطريقة الإسلامية في تمويل المساكن وتمويل مشاريع الفلاحين وغيرهم من الفئات الأخرى من زبائن البنك.

الذين فاق عددهم ستة ملايين زبون، سينطلق قبل نهاية السنة الجارية -حسب مصادرنا-.

وعرف مشروع الصيرفة الإسلامية تأخرا كبيرا، رغم وعود السلطات بالإسراع في تطبيقه.

وهو مشروع يمكّن البنوك العمومية بالتعامل مع الزبائن بطريقة تساهمية أي من دون فوائد.

حتى يقوم البنك بشراء المنزل مثلا أو السيارة أو المصنع لفائدة الزبون.

ويعيد بيعه للأخير مقابل هامش ربح معين يكون مسقّف العتبة لاحقا من طرف البنك المركزي.