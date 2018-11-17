«3.5 مليون سيارة خردة تجاوز عمرها 20 سنة!»

قال إن مستثمرين يرغبون في الاستثمار في الجزائر.. محافظ صالون ما بعد البيع للمركبات:

«طرح قطع غيار مركبات بأسعار أصلية متفاوتة في السوق»

«525 علامة من 30 بلدا ستشارك في المعرض وهيئتان رسميتان من المغرب وتونس»

كشف محافظ صالون قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع للمركبات، نبيل باي بومزراق، أن المعرض الذي سيتم تنظيمه من 11 إلى 14 مارس من العام المقبل، سيخص عمليات العرض والبيع والبحث عن الشراكات الخاصة بالتجهيزات الرئيسية للسيارات والخدمات، بالإضافة إلى الشراكات مابين كافة المتعاملين في سوق السيارات، حيث سيشارك في 525 مؤسسة وعلامة تجارية في هذا القطاع.

وقال، نبيل باي بومزراق، في تصريح له، إنه حسب الإحصائيات التي تحوزها مؤسسة «إيكيب أوتو»، فإن أزيد من 50 من المئة من سيارات ومركبات الجزائريين يتجاوز عمرها 20 سنة.

وبعملية بسيطة فإن حظيرة السيارات في الجزائر بها 7 ملايين سيارة، وهو ما يعني أن 3.5 مليون مركبة تجاوز عمرها 20 سنة حسب المسؤول.

وقال المتحدث في الشأن ذاته، إن الأمر يجعل هذه المركبات تحتاج للصيانة وتبديل قطع الغيار والتجديد بصورة دورية، وهو ما يبقيها صالحة للسير، وأكد ذات المتحدث خلال لقائه مع الصحافة بأن المعرض سيوفر قطع غيار وخدمات لما بعد البيع للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين بأسعار منها المرتفعة والمنخفظة والأسعار المتوسطة وأسعار لمحدودي الدخل الذين يحوزون على مركبات قديمة، وهذا للمحافظة عليها مع ضمان خدماتها.

وفي سياق ذي صلة، قال نبيل بأي بومزراق، إن الطبعة الثالثة عشر من صالون «إيكيب أوتو» أصبح علامة مسجلة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث من المتوقع أن يقوم بزيارته 10 آلاف مهني من أصحاب شركات ومؤسسات وحرفيين، للإطلاع على العروض والتجهيزات الجديدة والتخفيضات المقترحة، فضلا عن الورشات المفتوحة بعين المكان.

وأكد ذات المتحدث بأن 75 من المئة من أجنحة الصالون تم حجزها في الوقت الحالي، فضلا عن انتظار استقبال 10 آلاف زائر مهني للصالون و525 علامة من 30 بلدا وهيئات أجنبية.