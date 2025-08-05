3 سنوات حبسًا نافذًا لعصابة حاولت تهريب مهاجرين إلى إسبانيا

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بـ3 سنوات حبسًا نافذًا لـ 5 أشخاص.

ويتعلق الأمر بكل من “غ.إ”، “غ.م”، “ت.س”، “ج.م.أ”، “غ.م” بعدما قاموا بتنظيم رحلة إبحار سري إلى إسبانيا.

وبالرجوع إلى التفاصيل، قضية الحال تمت معالجتها من طرف فرقة مكافحة التهريب والاتجار بالأشخاص التي تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية عن طريق تنظيم رحلة هجرة غير شرعية.

حيث ضبط بحوزتهم جميع المعدات المستعملة في العمل الإجرامي. بما فيها قارب مجهز بمحرك بحري.

المتهمون كانوا بصدد التحضير لرحلة هجرة غير شرعية والتنسيق مع مرشحين للهجرة إلى إسبانيا. انطلاقا من منطقة عين طاية بالعاصمة. وذلك مقابل دفعهم مبالغ مالية معتبرة وصلت قيمتها 950 مليون سنتيم.

وبعد تحويلهم إلى العدالة بموجب إجراءات المثول الفوري، وجهت لهم تهم تتعلق بتنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. وتعريض حياة قاصر للخطر، وجنحة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، وحكم عليهم بالحبس.