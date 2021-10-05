30 أكتوبر آخر أجل لمؤسسات الإنتاج الصيدلانية لتقديم البرامج التقديرية للصادرات

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، أنه على مؤسسات الإنتاج، التصدير والاستغلال الصيدلانية. الشروع في تقديم البرامج التقديرية للصادرات لعام 2022 في أجل أقصاه 30 أكتوبر 2021.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه في إطار تقييم الوضع المتعلّق بالسياسة الوطنية لترقية الصادرات، يُشرع في تقديم البرامج التقديرية للصادرات لعام 2022 في أجل أقصاه 30 أكتوبر 2021. وذلك حسب نموذج البرنامج التقديري للصادرات المتوفر على مستوى الموقع الرسمي لوزارة الصناعة الصيدلانية. في الركن الخاص بالتحميل https://www.miph-dz.org/…/10/prog-prev-dexport-pp-dm.pdf

وأضاف البيان، أن الأمر يتعلق بالبرامج التقديرية لتصدير البضائع “مواد صيدلانية ومستلزمات طبية” وللخدمات. “بحث،تطوير، دراسات عيادية، خبرة، تسويق، برمجيات، نقل..” وبرامج أخرى. وتجدر الاشارة إلى أن أي صادرات يتم أخذها بعين الإعتبار في الإجراء المتعلّق بتحديد أسعار الأدوية المصنّعة محلّيا عند خروجها من المصنع ( PCSU). من خلال معدل الاندماج المحدّد وفق التنظيم المعمول به.

وأوضح المصدر، أنه يتم إدماج البرامج التقديرية للصادرات أيضا ضمن تقييم القيمة الاقتصادية المضافة من قبل المؤسسات الصيدلانية على المستوى الوطني حسب مقياس تدفّق الصادرات والواردات.

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