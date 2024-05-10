30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

أدى حوالي 30 ألف مواطن، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، اليوم، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها سلطات الاحتلال الصهيوني.

وحسب وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أدى نحو 30 ألف مواطن صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

يشار إلى أنه منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني الشامل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، في 7 أكتوبر الماضي. شددت قوات الاحتلال الصهيوني من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى المبارك ومداخل البلدة القديمة.

حيث تمنع قوات الإحتلال الصهيوني، المواطنين من القدس المحتلة أو الفلسطينيين من أراضي الـ48. من الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة فيه.