30 ألف دج غرامة مالية نافذة لرئيس اتحاد العاصمة السابق

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بتغريم الرئيس العام السابق لاتحاد العاصمة عليق سعيد. غرامة مالية نافذة بقيمة 30 الف دج بعد متابعته بتهمة القذف اثر شكوى. رفعها ضده المدعو اعراب محمد رئيس مجلس إدارة فريق إتحاد العاصمة السابق.

وبالرجوع الى تفاصيل و حيثيات قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة السابقة ان المتهم قام بقذف الضحية. وتحريض الانصار عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

كما اضاف الضحية ان المتهم اتهمه بتورطه في قضايا فساد كونه رئيس مجلس الادارة لفريق اتحاد العاصمة عن طريق. نشره لمنشورات فايسبوكية ،المتهم وأثناء مثوله امام هيئة المحكمة انكر التهمة المتابع بها جملة و تفصيلا.

والجدير بالذكر وكيل الجمهورية سبق و ان التمس تغريمه 50 الف دج غرامة مالية نافذة ،وبعد المداولة اصدرت القاضي العقوبة السالف ذكرها .