30 ألف دينار تعويض في 12 يوما لكل متضرر من «الأكسيدون»

بشرط دفع الزبون مبلغ رمزي لصندوق CNMA عند عملية تأمين مركبته

المبلغ كان محددا بـ50 دينارا يوميا لدى وكالات الصندوق

كشف المدير المركزي للتأمينات على السيارات بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، لبال شعبان، عن إطلاق مشروع جديد يتعلق بتعويض أصحاب الحوادث بقيمة ألفين و500 دينار عن اليوم الواحد طيلة 12 يوما.

وذلك من تاريخ تقديم ملف معاينة السيارة لدى وكالات Cnma، مشيرا إلى أن هذا المشروع قيد التحضير وسيتم إطلاقه بداية السنة الجديدة 2019.

وأوضح المدير المركزي للتأمينات بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، في تصريح خص به «النهار»، على هامش توقيع اتفاقية بين الصندوق وشركة «ماغ أسيستونس» التي بموجبها سيتم التكفل الصحي بالفلاحين المؤمنين لدى الصندوق.

والذي سيقوم بإطلاق مشروع جديد يخص مرتكبي الحوادث من خلال تعويضهم بشكل يومي بمبلغ مالي قدره ألف و500 دينار طيلة 12 يوما بدل 50 دينارا، مؤكدا أن هذه التعويضات يستفيد منها المؤمن من خلال دفع مبلغ رمزي خلال عملية التأمين.

وقال ذات المتحدث إن الصندوق يسعى إلى مواكبة جميع التطورات والحالات التي يقع فيها أصحاب السيارات في حوادث، مضيفا أن هذه الخدمة مخصصة للمؤمنين فقط لدى الصندوق، حيث سيتم تقديم التعويضات ابتدائا من تاريخ تقديم محضر معاينة الحادث.

وأشار، لبال شعبان، إلى أن الصندوق يقوم بتطوير المنظومة التأمينية من خلال تلبية جميع متطلبات الزبائن على غرار سرعة تعويض واستقبال عدد كبير من الزبائن، الذي بلغ تسجيلهم أزيد من مليون ملف، بالإضافة إلى ذلك توفير خدمة «الديباناج» وإسعاف السائقين في حالة المرض.

وقال ذات المتحدث إن الصندوق قام بتعويض قرابة 99 ألف ملف خلال الفترة الممتدة بين شهر جانفي و30 جوان، مشيرا إلى أن هناك عددا من الملفات عالقة التي تنتظر الفصل فيها من طرف العدالة.

ومن جهة أخرى، قال شريف بن حبيلس، بأن المنتوج الجديد والذي يحمل اسم «صحتك في دارك»، سيجسد عبر 35 ولاية ويكون بالشراكة مع شركة «ماغ أسيستونس» المعتمدة من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

يتم بموجبها تمكين المواطن من الاستفادة من سلسلة خدمات صحية، تكون تحت إشراف أطباء عامين وأخصائيين يتنقلون بسيارات إسعاف مزودة بأحدث التكنولوجيات إلى مقر إقامة الشخص الطالب للمساعدة الطبية بعد اتصاله بالرقم 33-99.

وأشار ذات المسؤوال إلى أن الفلاحين الذين يقطنون في مناطق معزولة سيتم إجلاؤهم بالطائرات بمومجب اتفاقية بين شركة «ماغ أسيستونس» وشركة الطيران «طالسيلي».