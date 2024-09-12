30 ألف طن.. وزير الصناعة يناقش مشروع إنتاج مسحوق حليب الأطفال مع قطر

إستقبل اليوم الأربعاء، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني سفير دولة قطر عبد العزيز نعمة. ومستشار مجلس إدارة شركة قطر بلدنا علي العلي. لمناقشة إمكانية توسيع مشروع الشركة لإنتاج مسحوق حليب الأطفال.

وخلال اللقاء عرضت الشركة الإمكانيات والقدرات التي تحوز عليها في هذا المجال واستعدادها الكامل لتجسيد هذا المشروع. الذي من المزمع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى حوالي 30 ألف طن على مراحل بولاية أدرار.

من جهته كشف الوزير، أن الدولة الجزائرية ستقدم جميع الضمانات لانجاح هذا المشروع. حيث أسدى الوزير تعليمات بضرورة الإسراع في إنجاز المشروع. حيث اتفق الطرفان على إمضاء مذكرة تفاهم قبل نهاية الشهر الجاري.

وكشف سابقا وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون، عن مشروع مصنع لإنتاج حليب الأطفال والفرينة داخل وحدة صيدال بالحراش.

وقال عون خلال زيارته إلى وحدة صيدال بالحراش، إنّ المصنع سيكون بالشراكة بين صيدال والخواص بقيمة 3.2 مليار دج. ويهدف إلى إنتاج 15 ألف طن سنويا من الحليب. مضيفا أن هنالك 12 متعاملا من أجل إستيراد حليب الأطفال. خاصة وان رئيس الجمهورية أكد على ضرورة انتاج هذا النوع من الحليب حتى لا يبقى مصير الأطفال متعلق بالتصدير.

وأضاف عون، أن الإنطلاقة كمرحلة أولى ستكون بـ 7 ألاف طن، تخص الفئة العمرية من عمر 0 إلى 6 أشهر. لتصل إلى 15 ألف طن سنويا. مشيرا إلى أن قيمة الاستثمار للمشروع تقدر 4 ملايير دينار و22 مليون أورو تشمل قيمة الآلات. والمشروع سينجز تحت توجيهات ونصائح تقنية للألمانيين. كمكا يوفر المصنع مناصب عمل تصل إلى 200 منصب.

مؤكدا في ذات الوقت، أن الهدف من المشروع هو الإسراع في الإنتاج لتغطية الاحتياجات وتفادي الاستيراد.