30 ألف عائلة بسكيكدة تستفيد من إعانات مالية 

خصصت ولاية سكيكدة، مايزيد عن 200 مليون دج، لفائدة العائلات المعوزة في إطار العمليات التضامنية الخاصة بالشهر الكريم

وحسب بيان لمصالح مديرية النشاط الإجتماعي للولاية، فإن هذا المبلغ عبارة عن إعانات مالية مشتركة بين مديرية التضامن

و النشاط الإجتماعي بالولاية والبلديات و كذا ولاية سكيكدة وتخص تقديم إعانات مادية للعائلات المعنية،وأشار إلى أن قيمة الإعانات المقدمة

من قبل الولاية قدرت بـ120 مليون دج،24 مليون دج من قبل وزارة التضامن، وأكثر من 60 مليون دج مساهمة المجالس الشعبية للبلديات.

وستشرع الهيئة المختصة لصرف هذه المبالغ المالية لفائدة العائلات المعوزة عبر الولاية

والتي تم بها إحصاء 30 ألف عائلة بحيث تستفيد كل عائلة من مبلغ ستة آلاف دج يصب مباشرة في رصيدها البريدي وذلك عشية الشهر الفضيل عن طريق البلديات.