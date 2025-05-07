30 ألف هكتار لمجمع “BF” الإيطالي بتيميمون

وافقت الحكومة على طلب المجمّع الزراعي الإيطالي “بونيفيكي فيراريزي” “بي.آف”، القاضي بتوسيع استثماراته جنوب الجزائر، لتشمل اللحوم الحمراء.

وأفادت مصادر مسؤولة بأن المطلب الذي تقدمت به المجموعة، عبر رئيسها التنفيذي، قد حظي بموافقة رسمية من الطرف الجزائري. بمنح الامتياز لمساحة تقدَّر بثلاثين ألف هكتار لإنتاج اللحوم الحمراء بالمنطقة نفسها (أي تيميمون) “الموافقة جاءت بعد التأكد من نجاعة مشروع إنتاج القمح الصلب والحبوب على مساحة ستة وثلاثين ألف هكتار”.

وقد أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، مؤخرا، أن المجمع اتخذ جملة من الإجراءات الاستباقية لتوفير الطاقة الكهربائية والغازية لفائدة المشروع الجزائري-الإيطالي لإنتاج الحبوب والبقوليات والعجائن الغذائية بولاية تيميمون بإجمالي 420 مليون أورو.

وأشار بيان الشركة إلى أن اللقاء توج بالاتفاق على إنشاء فريق عمل مشترك بين سونلغاز وشركة “بي أف الجزائر” لإعداد ورقة طريق أولية تتضمن الحلول التقنية والتقديرات المالية اللازمة، والتي ستشكل قاعدة لإعداد الإطار التعاقدي بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

وقد باشر الفريق المشترك أشغاله فور انتهاء الاجتماع، بالشروع في مناقشة محاور ورقة الطريق ومراحل تنفيذها.

ويعَدُّ هذا المشروع ثمرة شراكة بين المجموعة الإيطالية “بي أف” والدولة الجزائرية. ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار. وذلك في إطار اتفاقية-إطار تم توقيعها بالأحرف الأولى في جويلية من العام الماضي.

ويندرج المشروع ضمن الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي. من خلال تنفيذ المخطط الوطني لتطوير الشعب الاستراتيجية، والذي يشمل الحبوب، البقوليات، النباتات السكرية والزيتية، البذور والحليب.