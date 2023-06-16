30 بالمائة تخفيضات على الرحلات البحرية للجالية بالخارج

أطلقت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، تخفيضات معتبرة في أسعار عدة خطوط بحرية تصل إلى 30 بالمائة. لفائدة أفراد الجالية الوطنية المقيمة في الخارج.

وحسب بيان للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، فإن الإجراء جاء تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عيد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 11 جوان 2023. و القاضي بتقديم تسهيلات لافراد الجالية الوطنية خلال موسم الاصطياف لهذه السنة.

كما أشارت المؤسسة، إلى أن التخفيضات تصل إلى غاية 30 بالمائة من أسعار تذاكرها. وذلك من الفترة الممتدة من 07 جويلية إلى 12 اوت 2023. مشيرة إلى أن التخفيظات تشمل كذلك الخطوط البحرية الجديدة على غرار جنوة، برشلونة وسات الفرنسية.