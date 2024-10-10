30 بالمائة رسوم على “الألماس” و”اللؤلؤ”

تقرر بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025 فرض رسوم على الاستهلاك الداخلي بمعدل 30 من المائة.

ويتعلق القرار بالأحجار الكريمة لتشمل اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت، الألماس، الأحجار التركيبية “الثميتة أو النادرة” غير الألماس، الأحجار تركيبية أو مجددة، وكذا المصنوعات من اللؤلؤ الطبيعي.

وبحسب التشريع الجبائي الحالي، فإن الأحجار سالفة الذكر، لا تخضع لأي رسم خاص على الاستهلاك. على الرغم من تصنيفها منتجات فاخرة ذات قيمة كبيرة.