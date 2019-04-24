30 جريحا حصيلة أعمال الشغب بين أنصار خنشلة ومروانة

كشف المُلازم الأول، “حسان يحيى الشريف” حصيلة الإشتباكات التي نشبت بين أنصار “أمل مروانة” ونظرائهم من “إتحاد خنشلة”، أمس الثلاثاء.

وصرّح هذا الأخير لوكالة الأنباء الجزائرية، الأربعاء، بأن 30 مُناصرا تعرضوا لإصابات خفيفة، نتيجة التراشق بالحجارة بين جماهير الفريقين الغريمين.

وقال :”تم نقل المصابين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و39 سنة لتلقي العلاج في المؤسسة العمومية رأس العيون”.

وأضاف :”بينهم عوني حماية مدنية وبعض عناصر من الأمن الوطني كانوا حاضرين بالملعب لأداء مهامهم”.

وأوضح ذات المصدر، بأن مصالح الأمن إحتاجت لـ5 ساعات كاملة من أجل تهدئة الأوضاع.