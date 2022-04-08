30 جزائريا متورطا ببيع شهادات PCR مزيفة في إسبانيا

أسفرت عملية توروندا للشرطة الوطنية الإسبانية في ألميريا عن اعتقال ثلاثة جزائريين. والتحقيق مع 27 آخرين لتورطهم في الحصول على وثائق الكشف السلبية عن كوفيد19 عن طريق الاحتيال.

ومثل المعتقلون الثلاثة، صباح الأربعاء، أمام القضاء الإسباني، بتهمة التزوير في التوثيق. وفر قائد التنظيم، إلى الجزائر عندما علم أن الشرطة كانت تبحث عنه.

بدأ التحقيق عندما تم الكشف عن شهادات PCR سلبية تم تزويرها في محطة الركاب بميناء ألميريا. وكانت هذه المستندات مطلوبة قبل 36 ساعة على الأقل من أجل الحصول على بطاقة صعود الطائرة للجزائر.

وفي نفس ميناء ألميريا، استولى المزورون على المسافرين وقدموا لهم شهادة مزورة بسعر 20 أورو. باستخدام هواتفهم الخاصة أو أنظمة الكمبيوتر الأخرى. حيث قاموا بإصدار الوثيقة رقميًا.

واحتوت الشهادة على رمز QR للمصادقة على صحتها ولكنها مرتبطة بموقع ويب فارغ. ولم يكن التوقيع الرقمي للمستند صحيحًا أيضًا، في نفس الوقت الذي لا تتوافق فيه البيانات مع بيانات المسافر.

وتمكن رجال الشرطة الإسبانيون من القبض على اثنين منهم في محطة الركاب نفسها. في الوقت الذي كانوا يعرضون فيه خدماتهم على مواطنيهم الآخرين.

للتذكير في نوفمبر 2021، استأنف ميناء الميريا حركة الركاب مع الجزائر بعد فتح الحدود التي كانت مغلقة منذ مارس 2020 بسبب الوباء.

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