30 جزائريا متورطا ببيع شهادات PCR مزيفة في إسبانيا
أسفرت عملية توروندا للشرطة الوطنية الإسبانية في ألميريا عن اعتقال ثلاثة جزائريين. والتحقيق مع 27 آخرين لتورطهم في الحصول على وثائق الكشف السلبية عن كوفيد19 عن طريق الاحتيال.
ومثل المعتقلون الثلاثة، صباح الأربعاء، أمام القضاء الإسباني، بتهمة التزوير في التوثيق. وفر قائد التنظيم، إلى الجزائر عندما علم أن الشرطة كانت تبحث عنه.
بدأ التحقيق عندما تم الكشف عن شهادات PCR سلبية تم تزويرها في محطة الركاب بميناء ألميريا. وكانت هذه المستندات مطلوبة قبل 36 ساعة على الأقل من أجل الحصول على بطاقة صعود الطائرة للجزائر.
وفي نفس ميناء ألميريا، استولى المزورون على المسافرين وقدموا لهم شهادة مزورة بسعر 20 أورو. باستخدام هواتفهم الخاصة أو أنظمة الكمبيوتر الأخرى. حيث قاموا بإصدار الوثيقة رقميًا.
واحتوت الشهادة على رمز QR للمصادقة على صحتها ولكنها مرتبطة بموقع ويب فارغ. ولم يكن التوقيع الرقمي للمستند صحيحًا أيضًا، في نفس الوقت الذي لا تتوافق فيه البيانات مع بيانات المسافر.
وتمكن رجال الشرطة الإسبانيون من القبض على اثنين منهم في محطة الركاب نفسها. في الوقت الذي كانوا يعرضون فيه خدماتهم على مواطنيهم الآخرين.
للتذكير في نوفمبر 2021، استأنف ميناء الميريا حركة الركاب مع الجزائر بعد فتح الحدود التي كانت مغلقة منذ مارس 2020 بسبب الوباء.
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القبض على جزائري مشتبه به في قتل شاب بإسبانيا
ألقت الشرطة الوطنية الاسبانية القبض على رجل جزائري يبلغ من العمر 43 عامًا. باعتباره الجاني المزعوم لقتل رجل آخر عثر على جثته يوم الثلاثاء الماضي في أحد شوارع كاستيلون وعليها آثار عنف.
وحسب الاعلام المحجلي الاسباني، فقد تم العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا. وذكرت مصادر في الشرطة الوطنية أن المعتقل مواطن جزائري له سوابق جنائية وأنه تم فتح تحقيق لتوضيح الحقائق.
وتم العثور على الجثة حوالي الساعة 7:00 صباحًا في Calle del Marqués de Salamanca. بعد ليلة من الأمطار الغزيرة في عاصمة La Plana.
وبحسب التحقيقات الأولى ، يمكن أن يكون المتوفى مشردًا ، وهو أمر لم يتم تأكيده بعد.
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قاصر جزائري يرتكب 16 جريمة سطو في إبيزا بإسبانيا
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، إلقاء القبض في إيبيزا يوم الإثنين الماضي على شاب من أصل جزائري. ويبلغ من العمر 18 عاما. باعتباره مرتكب 16 عملية سطو بالقوة داخل سيارات.
وكما ذكرت الشرطة، فقد انطلقت التحقيقات بعد عمليات سطو مختلفة بالقوة داخل المركبات. وسجلت بعض الأحداث في الأسابيع الأخيرة في الشوارع المحيطة بمنطقة لوس مولينوس.
تتمثل طريقة السرقة في كسر الزجاج الصغير الموجود في الجزء الأمامي الأيسر من السيارة المتضررة من أجل الوصول إلى الداخل. حيث أدخل اللص ذراعه في الداخل وفتح الباب ثم دخل وأخذ أشياء مختلفة.
في المقابل، تم التحقق من أن اللص، عند ذهابه لارتكاب السرقة، كان يحمل دائمًا كيسًا كبيرًا لملئه بالممتلكات المسروقة. مع حجر أو شيء صلب لكسر الزجاج، مما تسبب في العديد من الأضرار.
بعد أيام قليلة من بدء التحقيق، وبعد التحقيقات التي أجرتها مجموعة الشرطة القضائية (UDEV) في إيبيزا. تم تحديد هوية الجاني المزعوم وتمكن من إلقاء القبض عليه، وتقديمه إلى العدالة.