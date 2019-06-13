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30 جوان آخر أجل لدفع الاشتراكات السنوية لـ”كاسنوس”

الوطني
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30 جوان آخر أجل لدفع الاشتراكات السنوية لـ”كاسنوس”
بقلم شهرزاد مزياني

أعلن  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، “كاسنوس”، أن  آخر أجل لدفع الاشتراكات السنوية لمنخرطي الصندوق، حُدد يوم 30 جوان .

ودعا الصندوق، في بيان له، جميع منتسيبه إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب زيادات التأخير والاستفادة من مختلف الامتيازات، التي يقدمها بما في ذلك التقاعد ،بطاقة الشفاء ،المرض، الوفاة.
وأضاف البيان ، أنّ شبابيك الاشتراك تبقى مفتوحة طيلة أيام الأسبوع بما فيها الجمعة 29 جوان والسبت 30 جوان 2018 من 8 صباحا إلى أخر مشترك بدون انقطاع ،وستسعى  لتوفير أحسن الخدمات في أحسن الظروف”.


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