30 جوان آخر أجل لدفع الاشتراكات السنوية لـ”كاسنوس”

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، “كاسنوس”، أن آخر أجل لدفع الاشتراكات السنوية لمنخرطي الصندوق، حُدد يوم 30 جوان .

ودعا الصندوق، في بيان له، جميع منتسيبه إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب زيادات التأخير والاستفادة من مختلف الامتيازات، التي يقدمها بما في ذلك التقاعد ،بطاقة الشفاء ،المرض، الوفاة.

وأضاف البيان ، أنّ شبابيك الاشتراك تبقى مفتوحة طيلة أيام الأسبوع بما فيها الجمعة 29 جوان والسبت 30 جوان 2018 من 8 صباحا إلى أخر مشترك بدون انقطاع ،وستسعى لتوفير أحسن الخدمات في أحسن الظروف”.