30 جوان آخر أجل لدفع الاشتراكات السنوية لدى “كاسنوس”

أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء اليوم الأربعاء، أنّ آخر أجل لدفع الاشتراكات السنوية قد حدد يوم 30 جوان 2018.

ولهذا الغرض دعا الصندوق في بيان له منتسبيه من العمال غير الإجراء إلى “اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب زيادات التأخير. بالإضافة إلى الإستفادة من مختلف الإمتيازات الّتي يقدمها، بما في ذلك التقاعد بطاقة الشفاء، المرض، الوفاة…”.

وأوضح الصندوق، أنّ شبابيك الإشتراك تبقى مفتوحة طيلة أيام الأسبوع بما فيها الجمعة 29 جوان.

والسبت 30 جوان 2018 من أجل توفير أحسن الخدمات في أحسن الظروف.