30 رجلا تدخلوا لإنقاذها.. فنانة تتعرض لحادث مُروع

نجت الفنانة المصرية سهر الصايغ، من حادث سيارة مروِّع، استدعى تدخل 30 رجلًا لإنقاذها، بعدما صعدت سيارتها أعلى جزيرة تتوسط الطريق، وتهشمت بالكامل.

ووجهت الصايغ رسالة شكر لكل من بادر لنجدتها، وكتبت على صفحتها بفايسبوك: “الحمد لله عملت حادثة والسيارة بالكامل اتحشرت فوق جزيرة في نص الطريق. قدر الله وما شاء فعل، المهم اني فهمت معنى دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال”.

وتابعت: “أنا الحمد لله ربنا وقفلي حوالي 30 ابن حلال حملوا السيارة حرفيا ولم يتخلوا عني إلا والسيارة على الأسفلت. أشكركم جداً. حقيقي مصر فيها رجالة”.

وسبق أن أشارت سهر الصايغ إلى أن حلم عمرها هو بناء وإدارة مستشفى خيري على غرار مستشفى “قصر العيني”.

وشاركت سهر الصايغ في مسلسل بابا المجال، بطولة الفنان مصطفى شعبان، وضم العمل مجموعة كبيرة من الفنانين.