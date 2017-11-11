30 سفارة تعود للعمل في ليبيا بعد 3 سنوات على مغادرتها 

كشفت الخارجية الليبية، اليوم السبت، أن 30 سفارة عادت للعمل من داخل الأراضي الليبية بسفير معتمد أو قائم بالأعمال.

وذلك بعد أكثر من 3أعوام من مغادرتها، مؤكدة أنها تعمل على عودة جميع السفارات وتوفير الظروف الأمنية لعملها داخل طرابلس.

وأوضح وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، محمد سيالة، أن تأشيرات “شنغن” تمنح حاليا من داخل طرابلس من السفارتين الايطالية والتركية.

وأكد سيالة أن بلاده تجري حاليا حوارا مع الخارجية الأمريكية وتعمل علي توفير متطلبات طلبها الأمريكيون لعودة سفارتهم إلي ليبيا.

وأوضح أن من تلك الشروط ضرورة أن يملك المواطن الليبي الجواز الالكتروني للحصول على تأشيرة لأمريكا”.