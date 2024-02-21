30 سنة حبسا لمؤثرة أساءت معاملة أطفالها

حكم على أم أمريكية تبلغ من العمر 42 عاما بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما بتهمة إساءة معاملة أطفالها. وكانت معروفة بدعوتها للتعليم “القاسي” على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدمت هذه المؤثرة نصائح تعليمية لأكثر من مليوني مشترك على موقع يوتيوب.

وحسب سكاي نيوز، اعترفت والدة ستة أطفال وشريكتها جودي هيلدبراندت بإساءة معاملة الأطفال.

في بداية سبتمبر الماضي، ألقي القبض على اليوتيوبر الذي يرأس قناة 8 Passengers ومشتركيها البالغ عددهم 2.3 مليون مشترك. والتي تم حذفها في ولاية يوتا للاشتباه في ارتكابها إساءة معاملة الأطفال.

وخرج أحد أبناء روبي فرانكي، البالغ من العمر 12 عامًا، من المنزل عبر النافذة وذهب إلى منزل أحد الجيران. وهو يضع شريطًا لاصقًا حول معصميه وكاحليه، ليطلب الطعام والماء. ثم قام هذا الجار بإبلاغ الشرطة.

وأثناء التحقيق، اكتشفت السلطات أيضًا أن أطفالًا آخرين تعرضوا للإيذاء على يد الأم.

حتى أنه تم إطلاق عريضة في جوان 2020 بعد نشر مقطع فيديو. قال فيه أحد الأطفال إنه نام على كيس فول لمدة سبعة أشهر عقابًا له على سلوكه السيئ.

وأمام القاضي، اعترفت روبي فرانكي بركل ابنها وإغراق رأسه تحت الماء بينما كانت تغطي فمه وأنفه بيديها.

ووفقاً لتقرير التحقيق، أكد الصبي البالغ من العمر 12 عاماً الذي يعاني من سوء التغذية. أن زميل والدته قام أيضاً بوضع الفلفل الحار على جروحه الناجمة عن الشريط اللاصق.

وقالت أثناء المحاكمة: “سأحزن لأنني جرحت أرواحكم الهشة (…) لقد أخذت منكم كل ما هو آمن وجيد”.