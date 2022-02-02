30 سنة سجنا لجزائري هاجم طليقته بـ59 طعنة خنجر في فرنسا

أصدرت محكمة جنايات بوش دو رون، في فرنسا، حكمها في سياق محاكمة استئناف رجل جزائري. متهم بطعن زوجته السابقة 59 مرة في عام 2018 في تولون. حيث حُكم عليه بالسجن ثلاثين سنة.

في ديسمبر 2018، تعرضت امرأة للطعن 59 مرة من قبل زوجها السابق في طولون. أمام روضة الأطفال، حيث كانت تنتظر خروج ابنها البالغ من العمر 3 سنوات.

وبعد ثلاثة أشهر من العلاج في المستشفى، نجت الضحية بأعجوبة من الموت المحقق.

في سبتمبر 2021، حُكم على الرجل بالسجن 25 عامًا. وتم إصدار الحكم عليه في الاستئناف أمام محكمة جنايات بوش دو رون.

وقد تم الحكم على المتهم مرة أخرى يوم الجمعة، 28 جانفي 2022. حيث تلقى الرجل هذه المرة 30 عامًا من السجن الجنائي، مصحوبة بفترة أمنية لمدة 20 عامًا، بعد إطلاق سراحه.

وسيتعين عليه الخضوع لمتابعة قضائية لمدة 10 سنوات، حسب موقع France 3.

وقالت الضحية وهي فرنسية الجنسية، إنها عاشت الجحيم مع طليقها الجزائري، حيث كان ينتظرها خارج البيت ليقوم بضربها.

وأضافت “في إحدى المرات كنت أمشي في الطريق، تلقيت اتصالا هاتفيا، فهاجمني وأخذ مني الهاتف”.

وتابعت الضحية “ّكان يضايقني بصفة غير عادية في الشارع ويطالبني بتوضيحات عن كل شيء أقوم به. وفي حال رفضت الرد يقوم بضربي ولكمي”.

كما أشارت “عندما كنا متزوجين، قام بتركيب كاميرا في غرفتي للتأكد من أنني لم أحضر أحداً إلى المنزل أثناء عمله. كما منع هذا الجزائري زوجته إيزابيلا من العمل.

وقالت إيزابيل “لم أعد قادرة على فعل أي شيء، لقد كنت منهكة، لقد منعني من العمل. ولم يعد بحوزتي بطاقة ائتمان”.

ثم يأتي هذا اليوم في ديسمبر 2018، حيث ذهبت الضحية روضة الأطفال لاصطحاب ابنها. وبعد أن وضعته في السيارة، باغتها زوجها السابق بلكمة على الرأس، ثم أخرج سكينا قام بطعنها حتى فقدت الوعي.

وختمت “أمضيت 3 أشهر في المستشفى، لم أكن أدري يوما أن شريك حياتي ووالد طفلي سيفعل هذا بي”.