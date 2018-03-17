30 عريسا من ذوي الإحتياجات الخاصة واليتامى يدخلون القفص الذهبي بالوادي

دخل اليوم السبت، 30 عريسا من ذوي الاحتياجات الخاصة واليتامى القفص الذهبي، في عرس جماعي بهيج بولاية الوادي.

العرس كان بمساهمة الجمعية الوطنية للعناية بالمريض وذوي الإحتياجات الخاصة وجمعية البر والإحسان الوطنية عديد الوزارات والفاعلين.

ونظم الزواج الجماعي لفائدة 30 عريس من ذو حتياجات الخاصة واليتامة من تقرت والوادي، بأجواء الفرح والابتهاج التي رسمت على وجوههم.

وجسدت روح التضامن والوحدة بين أطياف المجتمع الواحد ورسمت جوانب مضيئة في سلوك الجزائري لدى زوار الحفل من سفراء دول،

كما أنبهر الحاضرون للعادات والتقاليد التي تميز العرس الصحراوي الأصيل من رقصات وموسيقى الزرنة.

كما لم تبرح زوجة سفير دولة الإكوادورالسيدة سوهاتشهي، مكانها لترقص لافتة الانتباه والتي انبهرت بأجواء العرس الجماعي.