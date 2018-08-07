30 لوحة فنية في المعرض الوطني للفن التشكيلي بسيدي بلعباس

تعرض 30 لوحة فنية في المعرض الوطني للفن التشكيلي برواق الفنون “نوارة الطيبي” بدار الثقافة “كاتب ياسين” بسيدي بلعباس.

ويحمل هذا المعرض الفني تنوعا وثراء بين مختلف المدارس والاتجاهات الفنية .

حيث تعرض لوحات لأعمدة الفن التشكيلي المحلي فضلا عن أعمال فنية مميزة لمختلف الفنانين التشكيلين المشاركين.

وتعرف التظاهرة المنظمة تحت شعار “الفن التشكيلي أداة اتصال وتواصل” مشاركة فنانين تشكيليين من المسيلة وبسكرة وسطيف وتلمسان.

ويضم المعرض الوطني للفن التشكيلي بعض الأعمال لفنانين رحلوا على غرار بن عامر دحمان والعالمي عبد القادر ونور الدين دراع.

وتتواصل فعاليات المعرض الى غاية نهاية شهر أوت الجاري بمبادرة لمديرية الثقافة .

حيث يقام على هامش المهرجان الوطني لأغنية الراي الذي اختتمت فعالياته سهرة السبت الماضي.