30 متهما في قضية هامل.. هذه هي الشركات التي يملكها وأبناءه

أحالت غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر قضية هامل عبد الغني المدير العام الأسبق للأمن الوطني على محكمة الجنح بسيدي امحمد بعد أن أحالها قاضي التحقيق في وقت سابق على محكمة الجنايات.

وحسب ما كشفته مصادر قضائية “لـ “النهارأونلاين”، فإن غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر قد فصلت في القضية بعدم وجود وجه للمتابعة في محكمة الجنايات، أين أمرت بإحالة القضية على محكمة الجنح.

وأكدت مصادر “النها”ر، أن قضية عبد الغني هامل التي تم برمجتها للمحاكمة في 19 جانفي المقبل قد تورط فيها 30 متهما.

وتضمنت قائمة المتهمين 17 شخصا طبيعيا وهم كل من المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل بالإضافة إلى ثلاثة من أبنائه وهم أميار، شفيق، و مراد، وهم كلهم متهمون موقوفون.

وجاء في قائمة المتهمين أيضا إبنته” ش .ه” و زوجته “ع. س. ه” وهما متهمتان موجودتان تحت الرقابة القضائية، وشملت قائمة المتهمين أيضا المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي “م ر”، بالإضافة إلى “م ع” المدير العام الأسبق للجمارك إلى جانب “ع. خ” مدير الصناعة بولاية وهران ، و”م.ف”، “ح.ج” و”ش. ن” موظفون بأملاك الدولة تحت الرقابة القضائية ، بالإضافة إلى متهم اخر في حالة فرار، و “ب. ع” متهم غير موقوف

وبخصوص باقي المتهمين فهم عبارة عن أشخاص معنويين وبلغ عددهم 13 شركة و مؤسسة تابعة لعبد الغني هامل و أبناءه هي كالآتي:

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