30 مـــن المئـــة تخفيضــــات للجزائريـــين الرّاغبـــين فـــي العــــلاج بتركيــــا

فضلا عن تسهيلات كبيرة للحصول على التأشيرة

دورات تكوينية مجانية للأطباء الجزائريين في تركيا

كشف، أمس، ممثلة مجموعة مستشفيات «ليف» التركية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فاطمة كولها، عن اعتماد تخفيضات تتراوح ما بين 10 و30 من المئة لفائدة الجزائريين الراغبين في العلاج بتركيا.

وقالت المتحدثة خلال الندوة التي انعقدت، أمس، بفندق «سوفيتال» بالتنسيق مع جمعية «أس أو أس» لالتهاب الكبد، أن مستشفيات «ليف» التركية ستعتمد جملة من التخفيضات الهامة لفائدة الجزائريين الراغبين في العلاج على مستواها، مشيرة إلى أنها تتضمن 31 مستشفى.

وعلى الصعيد ذاته، أشارت المتحدثة إلى أن التسهيلات تتضمن تسهيل الحصول على التأشيرة، فضلا عن طبيعة العلاقات المشتركة التي تجمع تركيا مع الجزائر، باعتبارها بلدا مسلما قطع أشواطا كبيرة في مجال الطب أحسن بكثير مقارنة بالمستشفيات الأوروبية التي يعاني الجزائريون الكثير من أجل الحصول على التأشيرة للتوجه إليها.

وقالت ممثلة المستشفى إن هذا الأخير يفتح أبوابه للعلاج أمام المرضى الذين يعانون من أمراض يستعصي علاجها بالجزائر، في ظل الأشواط الكبيرة التي قطعتها تركيا في مجال التطور التكنولوجي الصحي واستقدام تجهيزات دقيقة ومتطورة جعلتها في أحيان كثيرة قبلة لدول أوروبية على غرار بريطانيا وإسبانيا.

من جهتهم، أكد الأطباء الأتراك أنهم على استعداد لتبادل الخبرات مع المستشفيات الجزائرية وإجراء عمليات جراحية لفائدة المرضى الجزائريين في إطار التعاون المشترك بالمجان، بالإضافة إلى تكوين الأطباء الجزائريين على مستوى سلسلة مستشفيات «ليف» التركية بالمجان، مشيرين إلى أن القضية محل نقاش مع وزارة الصحة لبحث سبل تجسيد الشراكة بين البلدين في هذا المجال.

وذكر المتخصصون أن أكثر التخصصات طلبا للعلاج في تركيا، تشمل طب الأعصاب والسرطان وجراحة العظام، بالإضافة إلى العلاج المناعي.

وكشف، مؤخرا، سفير تركيا في الجزائر، أن آلاف الجزائريين يسافرون إلى تركيا للعلاج من عدة أمراض، حيث تأتي الجراحة التجميلية على رأس اهتمامات الجزائريين، بالأخص زراعة الشعر التي يسافرون من أجلها إلى تركيا.