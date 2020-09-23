30 مليار سنتيم تكلفة إعادة تهيئة ملعب 20 أوت

تتواصل أعمال صيانة وإعادة تهيئة ملعب 20 أوت بالعاصمة، على قدم وساق في الأيام القليلة الماضية، تحسبا لإستئناف الموسم الجديد.

وترتكز الأشغال حاليا على مستوى غرف تغيير الملابس، غطاء المدرجات، أرضية الميدان وكذا الإنارة.

وكشف حكيم مختاري، رئيس مصلحة الإستثمارات لدى مديرية الشباب والرياضة، بأن تكلفة الأشغال ستصل لـ30 مليار سنتيم.

تشرف على المشروع شركتان، الأولى تتكفل حاليا بالمرحلة الأولى للأشغال والمتعلقة بغرف تغيير الملابس، المراحيض وسقف المدرجات.

وأما الشركة الثانية، ستوكل لها مهمة الإنارة بعد الانتهاء من الخطوة الأولى و إكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومي.