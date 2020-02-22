30 من مقيمي دار العجزة يستفيدون من رحلة إستجمام إلى حمام سرغين بتيارت

أخبار الجزائر
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30 من مقيمي دار العجزة يستفيدون من رحلة إستجمام إلى حمام سرغين بتيارت
بقلم مالك ج

إستفاد اليوم السبت، 30 من الرجال والنساء المقيمين في دار المسنين والعجزة بتيارت من رحلة إستجمام الى حمام سرغين المعدتي.

وقال نور الدين محمدي أنّ المبادرة كانت من تنظيم الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان قصد الإلتفات إلى هذه الفئة التي تحتاج إلى الرعاية وإهتمام الجميع.

حيث تكفلت الجمعية بجميع مصاريف الرحلة وتم إستقبالهم بمركز منصور دزيري المحاذي لحمام سرغين المعدني، الذي تكفل هو الآخر بإطعامهم.

وقد لقيت المبادرة إستحسان هذه الفئة، الذين عبروا لـ”النهار أولاين” عن فرحتهم وشكرهم لجميع أعضاء الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان ورئيسها بسبب حضورها التضامني المستمر.


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