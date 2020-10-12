30 يوما أمام مكتتبي”LPP” لسحب أوامر بالدفع وتسديد الشطرين الأول والثاني

دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المترشحين الذين أودعوا ملفاتهم منذ سنة 2013 التقرب من مصالحها التجارية.

وأضافت المؤسسة في بيان لها، أن العملية تأتي في إطار تصفية القوائم النهائية لمترشحي صيغة السكن الترقوي العمومي ” L.P.P”.

وتخص المكتتبين الذين لم يتمكنوا من سحب الأمر بالدفع رقم ( 1 ) و رقم (2 ) ، أو تعطلوا عن تسديد الشطرين الأول و الثاني.

ودعت المؤسسة المكتتبين التقرب إلى مصالحها التجارية في المديرية العامة أو عبر المديريات الجهوية ومديريات المشاريع.

وأشار نفس البيان، أن المؤسسة طالبت المكتتبين التقرب من مصالحها في أجل لا يتعدى 30 يوما.

بالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية الجزائر يرجى منهم التقرب من المديرية العامة الكائن مقرها بطريق سيدي يحي سعيد حمدين بئر مراد رايس -الجزائر – رقم الهاتف : 023/53/66/63

بالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية البليدة ، ولاية المدية ، ولاية الجلفة يرجى منهم التقرب من مديرية المشاريع بولاية البليدة الكائن مقرها بحي المنطقة التجارية ” الورود” باب الجزائر – البليدة، ورقم الهاتف :025/21/54/21

أما بالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية تيبازة فعليهم التقرب من مديرية المشاريع ولاية تيبازة الكائن مقرها بحي 80 مسكن ” EPLF ” طريق بن عزوز – القليعة – تيبازة، ورقم الهاتف : 024/48/40/64

أما بالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية عين الدفلى ، ولاية الشلف يرجى منهم التقرب من مديرية المشاريع ولاية عين الدفلى.

وتقع بحي المنطقة الشمالية – مليانة – عين الدفلى ورقم الهاتف : 027/53/23/12

وبالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية بومرداس يرجى منهم التقرب من مديرية المشاريع وسط شرق بولاية بومرداس.

ويقع مقرها بحي 800 مسكن ” بلاطو ” – بومرداس، ورقم الهاتف :024/94/10/61

أما المترشحين القاطنين بولاية تيزي وزو ، ولاية البويرة يرجى منهم التقرب من مديرية المشاريع لولاية تيزي وزو.

ويقع مقرها بحي 104 مسكن شارع آكلي المدينة الجديدة – تيزي وزو، ورقم الهاتف :026/18/00/79

أما المترشحين القاطنين بولاية بجاية يرجى منهم التقرب من مديرية المشاريع لولاية بجاية، الكائن مقرها بحي المنطقة التجارية – نهج كريم بلقاسم – بجاية، ورقم الهاتف : 024/11/33/32

وبالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية قسنطينة ، ولاية سطيف يرجى منهم التقرب من مديرية المشاريع شرق ” قسنطينة ”

وتقع بحي 204 مسكن عمارة رقم 04 المدينة الجديدة علي منجلي، ورقم الهاتف :031/74/73/35

أما بالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية باتنة ، ولاية بسكرة يرجى منهم التقرب من مديرية المشاريع لولاية باتنة.

الكائن مقرها فيلا رقم 02 بوزوران – باتنة، ورقم الهاتف : 033/81/24/30

بالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية برج بوعريريج ، ولاية المسيلة يرجى منهم التقرب من مديرية المشاريع لولاية برج بوعريريج.

ويقع مقرها : نهج 494 طارق ابن زياد – برج بوعريريج، رقم الهاتف : 035/73/00/82

بالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية عنابة يرجى منهم التقرب من مديرية المشاريع لولاية عنابة، المتواجدة بحي 101 مسكن واد الذهب – عنابة، ورقم الهاتف : 038/43/69/64

بالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية الطارف يرجى منهم التقرب من مديرية المشاريع لولاية الطارف،الواقعة بحي 18 مسكن بن مهيدي – الطارف، رقم الهاتف : 038/34/75/46

بالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية تبسة يرجى منهم التقرب من مديرية المشاريع لولاية تبسة، الواقعة بنهج هواري بومدين – تبسة

– الهاتف : 037/51/60/55

بالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية جيجل ، ولاية ميلة يرجى منهم التقرب من مديرية المشاريع لولاية جيجل، التي تقع بحي 37 مسكن العقابي – جيجل، رقم الهاتف :034/59/63/19

بالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية سكيكدة ، ولاية قالمة ، سوق أهراس يرجى منهم التقرب من مديرية المشاريع لولاية سكيكدة.

وتقع بحي 62 مسكن بني مالك – سكيكدة، رقم الهاتف : 038/75/63/73

بالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية أم البواقي يرجى منهم التقرب من مديرية المشاريع أم البواقي، على العنوان : حي 120 مسكن eplf – أم البواقي، والهاتف :032/56/00/06

بالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية وهران ، مستغانم يرجى منهم التقرب من مديرية المشاريع غرب ولاية “وهران “.

والتي تقع بحي 84 مسكن ترقوي – خميستي – وهران، رقم الهاتف : 041-62-25-33

بالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية تيارت ، غليزان ، تيسمسيلت ، البيض يرجى منهم التقرب من مديرية المشاريع ولاية تيارت.

والتي تقع بحي الملعب طريق السوقر – تيارت -، ورقم الهاتف: 046-25-86-34

بالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية سيدي بلعباس ، معسكر، عين تيموشنت يرجى منهم التقرب من مديرية المشاريع ولاية سيدي بلعباس، الواقعة بحي حي عبان رمضان – سيدي بلعباس، ورقم الهاتف : 048-74-67-81

بالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية تلمسان ، ولاية سعيدة ، ولاية بشار يرجى منهم التقرب من مديرية المشاريع ولاية تلمسان.

الواقعة بحي 1013 مسكن برج الكيفان – تلمسان، ورقم الهاتف : 043-56-57-70

بالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية ورقلة،ولاية الأغواط ، ولاية أدرار ،ولاية الوادي ، ولاية غرداية يرجى منهم التقرب من المديرية الجهوية جنوب بولاية ورقلة، الواقعة بحي النصر بامنديل – ورقلة، ورقم الهاتف :029/60/60/26