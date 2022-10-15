300 ألف مليار لتغطية أجور الموظفين في 2023

ستعرف نفقات أجور موظفي الإدارة المركزية والخدمات اللامركزية بنسبة 23.55 من المائة وبمقدار 579.04 مليار دينار، منتقلة من 245.37 مليار دينار خلال السنة الجارية 3037.41 خلال 2023.

وفسرت الحكومة هذا الارتفاع بتخصيص اعتمادات الميزانية اللازمة لعام كامل بالسنة للعام الداخل على مستوى الوزارات، من أجل تغطية الأثر المالي الناتج عن تعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب ونظم الأجور للموظفين التي أدرِجت اعتبارا من شهر أفريل الماضي، وتلك الاعتمادات التي تم توقعها بالنسبة للاحتياطي المجمع بموجب قانون المالية التكميلي للعام الحالي.

إضافة إلى ما سبق، أرجعت الحكومة سبب ارتفاع نفقات الأجور إلى الأثر المالي الناجم عن دعم المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني DAIP” وتحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الإجتماعي “DAIS” إلى عقود غير محددة المدة “CDI”.

الجدير بالذكر، أن إجمالي كتلة الأجور المتوقعة لسنة 2023 سيصل إلى 4629 مليار دينار، ما يمثل نسبة 47.39 من المائة من إجمالي ميزانية التسيير.