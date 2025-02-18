300 ألف هكتار لزراعة البذور الزيتية في آفاق 2028

أكدت الحكومة على أهمية رفع المساحات المزروعة بالنباتات الزيتية إلى ثلاثمائة ألف هكتار في غضون 2028. منها 60 ألف هكتار ستخصص لزرع دوار الشمس بالجهتين الشمالية والجنوبية للوطن.

وتم الكشف عن مخطط الحكومة عبر رد لوزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة على سؤال كتابي بعث به النائب بالمجلس الشعبي الوطني هشام سفر. تحصلت “النهار أنلاين” على نسخة منه، أين أفاد الوزير بأن قطاعه يهدف إلى تطوير زراعات البذور الزيتية لاسيما منها دوار الشمس والسلجم الزيتي والصويا. من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية من الزيوت النباتية. وكذا استغلال بقايا المستخلصات الناتجة عن عمليات التحويل لإنتاج أعلاف الأنعام وبذلك المساهمة في تخفيض فاتورة استيراد هذه المنتجات.

وعليه، فقد سطر القطاع استراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير هذه الشعبة من خلال رفع المساحات الفلاحية. لاسيما منها المسقية خاصة في ولايات الجنوب المخصصة للزراعات الاسترايتيجة. من خلال استغلال ثلتي المساحة وتخصيصها لإنتاج النباتات الزيتية عن طريق إدراجها في أنظمة الدورات الزراعية. حيث يهدف القطاع إلى رفع المساحات المزروعة لبلوغ مساحة إجمالية مقدرة بـ300 ألف هكتار في آفاق 2028.

ولتنفيذ المخطط الزراعي 2025، ستتم زراعة مساحة اجماالية بـ60 ألف هكتار من دوار الشمس، منها 25 ألف بالجهة الشمالية و35 ألف هكتار بالجنوب. والتي سيتم تجسيدها من قبل مستثمرين. خواص ووحدات الإنتاج الفلاحية والمؤسسات العمومية المنخرطة في البرنامج. كما سيتم زرع 100 هكتار من الصويا على مستوى وحدات الإنتاج الفلاحية التابعة للقطاع.

أما بشأن المخطط الزراعي 2024، فقد تم استكمال مساحة إجمالية بـ21.094 هكتار من السلجم. وتخصيص مساحة منها لانتاج البذور المحلية. كما تمت زراعة مساحة مقدرة بـ3.073 هكتار من دوار المش منها ألفي هكتار مزروعة بالجهة الجنوبية للوطن و1.073 بالشمال، حيث انطلقت عملية الحصاد. وتم تسليم المحاصيل إلى وحدات التحويل ويجدر التنويه إلى أنه تم تجنيد الموارد المائية اللازمة لسقي هذه المحاصيل.

..و3500 دينار دعم مالي

وقد تم تقديم دعم مالي للفلاحين من أجل تطوير هذه الشعبة، منها منح للإنتاج بقيمة 3 ألاف دينار للقنطار، منحة أخرى بـ3500 دينار. لفائدة الفلاحين المنظمين في تعاونيات فلاحية، منحة للتخزين مقدرة بـ900 دينار للقنطار وكذا تحفيزات مالية لتحويل بذور النباتات الزيتية بـ400 دينار للقنطار.

وبشأن عدد وحدات الإنتاج الفلاحية المدرجة بالبرنامج الوطني لتطوير الزراعات الزيتية. فقد بلغ عددها 141 وحدة والتي شرعت في العملية ابتداء من 2024. كما تمت المصادقة على خطة العمل من خلال زرع مساحة 28.726 هكتار