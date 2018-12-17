«300 تحقيق حول تبديد المال العام في الوزارات والشركات العمومية خلال 2018»

المدير العام للمفتشية العامة للمالية علي تراك لـ النهار:

«تحويل النتائج إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة في حق المتورطين»

أجرت المفتشية العامة للمالية، طيلة الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية ديسمبر الجاري، 300 تحقيق حول قضايا فساد مالي بامتياز، شملت هيئات ومؤسسات عمومية كبرى، ستحول نتائجها على الجهات المختصة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في حق المتورطين فيها في المستقبل القريب.

وكشف، أمس، المدير العام للمفتشية العامة للمالية، علي تراك، في تصريح لـ«النهار»، على هامش مراسم حفل تخرج الدفعة الخامسة والثلاثين لطلبة معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالقليعة، أن البعثات التفتيشية التي عيّنتها المفتشية العامة للمالية.

قامت خلال 2018، بـ300 تحقيق وتدقيق حول مدى تطبيق التشريع المالي والحسابي على مستوى مختلف المؤسسات العمومية والوزارات والولايات، بالإضافة إلى الشركات العمومية والبلديات، فضلا عن مراجعة كافة الصفقات العمومية المبرمة طوال السنة، لكشف قضايا تبديد المال العام.

وفي السياق ذاته، قال المسؤول إنه سيتم الفصل قريبا في تلك القضايا التي كانت محل تحقيقات من قبل بعثات المفتشية العامة للمالية، والتي كانت تركز بالدرجة الأولى على المال العام، من خلال إحالتها على الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقها.

ومن خلال التحقيقات التي قامت بها المفتشية، تم التحقق من جميع الملفات المتعلقة بالتسيير المالي والحسابي ومحاضر الصفقات العمومية المبرمة خلال العام الجاري، من أجل التدقيق في صحة المحاسبة وسلامتها وانتظامها مع الأحكام القانونية، للوقوف على شروط تنفيذها، كما شملت التحقيقات المقارنة بين مطابقة العمليات التي تمت مراقبتها وفق التقديرات المندرجة في الميزانية وبرامج الاستثمار، من خلال الاستغلال أو التسيير.

وسبق للمفتشية العامة للمالية أن كشفت العديد من فضائح تبديد المال العام، عندما أمر الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، باتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق المقصرين، حيث نشرت «النهار» كافة تفاصيل التلاعب بالمال العام. كما يعتبر قطاع الصحة من بين القطاعات التي سجل فيها الكثير من قضايا التلاعب بالمال العام، مثلما وقع مع معهد باستور منذ سنوات خلت، وما سجلته العديد من المراكز الاستشفائية الجامعية فيما يخص التلاعب بصفقات اقتناء العتاد والتسيير الخاص بالميزانية.