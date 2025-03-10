300 تذكرة لـ “المسامعية” في لقاء القبة والإدارة تتبرأ

سيستفيد أنصار اتحاد العاصمة من 300 تذكرة فقط في مباراة ثمن نهائي كأس الجزائر، المقررة أمام الجار رائد القبة، المقررة غدا الثلاثاء، بملعب الشهيد “عمر بن حداد” بالقبة.

وكشف الناطق الرسمي لاتحاد العاصمة، طارق حاج عدلان. بأنه تقرر على هامش الاجتماع الأمني الذي أُجري سهرة الأحد إلى الاثنين، برمجة اللقاء بالقبة.

مضيفا، بخصوص حصة المسامعية: “الملعب يتسع لـ 3 آلاف مناصر، ونملك الحق في 10% فقط أي 300 تذكرة.. للأسف هي مباراة تستحق تواجد 80 ألف مناصر”.

وواصل حاج عدلان، في تصريحات للصفحة الرسمية للاتحاد: “بدورنا قمنا بمجهودات كبيرة وعدة مراسلات من أجل تغيير الملعب. ولكن مسؤولي القبة وهذا حقهم أصروا على الاستقبال في ملعبهم”.

وختم ذات المتحدث: “أتمنى أن يتفهم الأنصار الوضع، لأن الأمور ليست بيدنا، لو كان كذلك، لجلبنا عددد أكبر من التذاكر لأنصارنا”.