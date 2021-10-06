300 شرطي لتأمين ميترو الجزائر

وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا لتأمين ميترو الجزائر، وضمان أمن المسافرين. تزامنا مع استئناف نشاط النقل بالميترو يوم غد الخميس.

وعليه سخّرت المديرية العامة للأمن الوطني 300 شرطي موزعين على طول مسار الميترو المداخل والمخارج. ومجهزين بتقنيات حديثة من شأنها المساهمة في تسهيل مهام المراقبة والتأمين.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp