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300 شرطي لتأمين ميترو الجزائر

بقلم فطومة حيدر
300 شرطي لتأمين ميترو الجزائر
ميترو الجزائر
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وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا لتأمين ميترو الجزائر، وضمان أمن المسافرين. تزامنا مع استئناف نشاط النقل بالميترو يوم غد الخميس.

وعليه سخّرت المديرية العامة للأمن الوطني 300 شرطي موزعين على طول مسار الميترو المداخل والمخارج. ومجهزين بتقنيات حديثة من شأنها المساهمة في تسهيل مهام المراقبة والتأمين.

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