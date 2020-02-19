300 عارض يشاركون في الصالون الدولي للسياحة بوهران

يشارك ما لا يقل عن 300 عارض، في الطبعة الـ11 للصالون الدولي للسياحة، والتي سيجري تنظيمها من 26 إلى 29 فيفري الجاري، في وهران.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن المنظمين، تنظم هذه الطبعة، بمركز الاتفاقيات “محمد بن أحمد” لوهران، تحت شعار : “السياحة ، الاستقبال والضيافة في الموعد”.

وستعرف هذه الطبعة، مشاركة العديد من المتعاملين في القطاع من تونس والمغرب وتركيا وألمانيا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى مشاركة متعاملين من كل من فرنسا وتنزانيا وإثيوبيا وجمهورية التشيك وغيرها.

هذا وبالإضافة إلى الحضور القوي للمهنيين من الجزائر.

وتتميز هذه التظاهرة بتنظيم صالونين في آن واحد، حسب ذات المصدر.

وسيكون الجناح الأول مخصص لـ “السياحة والأسفار النقل”، حتى يتسنى للعارضين التعريف بمنتجاتهم.

فيما يخصص الجناح الثاني “للتجهيزات والخدمات والمعدات الفندقية والإطعام”.

مما يسمح للمهنيين بإبراز أحدث التجهيزات في المجال، لتلبية الطلب المتزايد في هذا الميدان.

وعلى هامش الصالون، تم برمجة سلسلة من المحاضرات تتناول عدة مواضيع.

بالإضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية بين المهنيين وزيارات موجهة عبر ولاية وهران وضواحيها، وعروض توضيحية حول معدات المطابخ الخاصة بمهنيي قطاعي الفنادق والإطعام.