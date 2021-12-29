300 مليار سنتيم تكلفة انجاز معبرين حدودين مع موريتانيا

إنطلقت رسميا اشغال إنجاز معبرين حدوديين بالنقطة الكيلومترية 75 الرابطة بين مدينة تندوف وموريتانيا وهذا بعد الإنتهاء من الدراسة التقنية.

ونقلا عن الإذاعة الوطنية تم تخصيص لهذا المشروع مبلغ مالي قدر بـ 300 مليار سنتيم. ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من الأشغال في أجال لا تتعدى 24 شهرا.

هذا المشروع من شأنه أن يشكل نقطة تحول اقتصادية هامة. من خلال تسهيل المبادلات التجارية بين الجزائر ومختلف الدول الإفريقية.

ووقع كمال ناصري وزير الأشغال العمومية مع محمدو أحمدو امحيميد وزير التجهيز والنقل الموريتاني مذكرة تعاون بين الحكومتين الجزائرية والموريتانية، في مجال النقل والأشغال العمومية. والمتضمنة إنجاز طريق بري يربط بين مدينتي تندوف الجزائرية و الزويرات الموريتانية