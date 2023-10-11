300 مليار للتكفل بـ8 ألاف امرأة مطلقة

رصدت الحكومة غلافا ماليا يقدر بثلاثة مليار دينار، كإعانة موجهة لفائدة النساء المطلقات عبر صندوق خاص.

ويستفيد من الصندوق 7.945 امرأة و14.745 طفل، وأشارت الحكومة عبر بيان سياستها العامة. الذي يعرض حاليا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى أن مصالحها. كانت قد حددت القواعد المطبقة في إطار صندوق النفقة لفائدة النساء اللواتي تؤول إليهن حضانة الأطفال بعد الطلاق.

إلى ذلك وبخصوص العناية المقدمة لفئة المسنين، تمت إعادة إدماج 290 شخصا مسنا في عائلاتهم. ووضع 264 مسنا لدى عائلات استقبال من 2021 إلى 2023.

كما تمت إعادة إدماج 398 شخصا مسنا يعانون صعوبات اجتماعية في وسطهم العائلي من قبل مصالح الوساطة الاجتماعية والعائلة. وفي إطار وضع واستغلال خدمة الإبلاغ عن الأشخاص المسنين تم تسجيل 214 بلاغ.