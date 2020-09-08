3000 تلميذ تريزومي 21 مهددون بعدم العودة إلى مقاعد الدراسة بسبب ضعف مناعتهم

الوطني
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3000 تلميذ تريزومي 21 مهددون بعدم العودة إلى مقاعد الدراسة بسبب ضعف مناعتهم
بقلم عبد المالك لكاك

يتخوف العيد بن سديرة رئيس التنسيقية الوطنية لأولياء تلاميذ” تيريزومي 21 “، من عودة تلاميذ متلازمة داون إلى مقاعد الدراسة كغيرهم من التلاميذ الأصحاء في ظل استمرار الوباء بالنظر إلى ضعف مناعتهم.

وأضاف المتحدث في تصريح هاتفي لـ “النهار أون لاين” أن هذه الفئة تحصي 3000 تلميذ متمدرس سواء في مؤسسات تربوية عمومية أو مراكز أو جمعيات، مؤكدا أن 90 بالمئة من أولياءهم يرفضون عودتهم حاليا.
فيما انتقد ذات المتحدث تجاهل السلطات العمومية لهذه الفئة، رغم أنها تمثل قرابة 120 ألف تيريزومي منه 3000 ألف متمدرس لم تحدد الوزارة الوصية البروتوكول الصحي الخاص بهذه الشريحة .

وتقترح التنسيقية الوطنية لأولياء تلاميذ تيريزومي 21 جملة من المطالب لدراسة هؤلاء تتعلق أساسا بتقليص ساعات دراستهم إلى ساعتين في اليوم أو أقل, تعقيم الأقسام يوميا، تخصيص مطاعم ومراحيض خاصة بهم عدم خروجهم للساحة وقت الراحة.


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