3000 دينار غرامة هذه المخالفة التي يجهلها سائقي السيارات

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول المرايا الجانبية العاكسة للمركبة.

وأوضحت ذات المصالح عبر النافذة القانونية ان إنعدام أوعدم صلاحية المرايا العاكسة الجانبية للمركبة تعتبر مخالفة مرورية. وذلك طبقا لأحكام المادة 66/ج8 من القانون 01-14 المعدل والمتمم، ويترتب عليه غرامة جزافية مقدرة بحدها الادنى 3000 دج.

وأشارت مصالح الدرك في ذات المنشور أن الكثير من مستعملي المركبات يغفلون عن سلامة المرايا الجانبية العاكسة للمركبة. خاصة في حال ان يكون مكسور زجاجها محطّم أولا توجد تماما.

فيجب ان تكون كل سيارة مزودة بمرايا عاكسة توضع بكيفية تمكن السائق من مراقبة ما يدور في محيط المركبة من الجوانب والخلف.