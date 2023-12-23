3000 عائلة مُبرمجة.. ترحيل 60 عائلة في البليدة اليوم

تمت صبيحة اليوم السبت، عملية ترحيل 60 عائلة تقطن بالسكنات الهشة ببلدية الشفة في البليدة، تنفيذاً لتعليمات والي الولاية إبراهيم أوشان.

وحسب بيان لمصالح الولاية، بتعلق الأمر بكل من حي سيدي المداني، وحي الحمدانية. ومزرعة بوشميط، وحي برقوق، وحي سيدي عيسى “سوق الفلاح”، وحي سيدي عيسى.

وتم ترحيل المعنيين، إلى سكنات لائقة بموقع 60 مسكن عمومي إيجاري الموجه للقضاء على السكنات الهشة بلدية الشفة.

وأكدت رئيسة دائرة موزاية التابعة لها إقليميا بلدية الشفة نجوى ساسي، في تصريحات نقلها التلفزيون العمومي، أنه تم منذ الانطلاق في عملية ترحيل قاطني السكنات الهشة بتراب بلدية الشفة إلى سكنات لائقة، إعادة إسكان ما مجموعه 176 عائلة.

وأشارت ذات المسؤولة، إلى أن العملية لا تزال متواصلة في الأيام القادمة. حي سخرت لهذه العملية كل الوسائل المادية والبشرية. كما اتبعت بعملية هدم للبنايات الهشة لاستغلال هذه الأوعية العقارية لتوطين مشاريع تنموية جديدة.

وكان والي الولاية ابراهيم أوشان، قد صرح في وقت سابق أن عملية ترحيل العائلات القاطنة بسكنات هشة نحو سكنات لائقة والتي ظلت مجمدة لعدة سنوات، ستمس زهاء الـ 3000 عائلة وذلك عبر مراحل.