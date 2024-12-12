303 مليار دج نفقات الضمان الإجتماعي مع الممارسين الصحيين الخواص

كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب، أن نفقات الضمان الإجتماعي في إطار نظام التعاقد مع الممارسين الصحيين الخواص. بلغت 303.44 مليار دينار جزائري حتى أكتوبر 2024.

ودعا وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب إلى ضرورة مواصلة الإستثمار في الرقمنة كخيار إستراتيجي لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال إشرافه افتتاح الملتقى الدولي حول التحول الرقمي للمنظمات وأثره على تسيير الموارد في المؤسسات العمومية للصحة. والذي تحتضنه المدرسة العليا للضمان الاجتماعي على مدار يومي الـ11 والـ12 ديسمبر الجاري. شدّد بن طالب على أهمية هذا الملتقى الذي يتزامن مع الذكرى الرابعة والستين لأحداث 11 ديسمبر 1960. مستذكرا تضحيات الشعب الجزائري ومؤكداً على ضرورة الوفاء لرسالة نوفمبر وصون أمانة الشهداء.

وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل توجها استراتيجيا للدولة الجزائرية، والذي أولاه رئيس الجمهورية إهتماما خاصا. تجلى من خلال استحداث المحافظة السامية للرقمنة والمتابعة الدائمة وفق رؤية إستراتيجية. تسهر الحكومة على تجسيدها لتشمل كافة القطاعات والخدمات.

كما استعرض الوزير إنجازات قطاع العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي في مجال الرقمنة، بما في ذلك إنشاء بنية تحتية رقمية متكاملة تضم 12 مركز بيانات وشبكة وطنية تربط 2,157 مرفقاً.

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