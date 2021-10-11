31 أكتوبر آخر أجل أمام مؤسسات الإنتاج الصيدلانية للتسجيل في المنصة الرقمية

أرسلت وزارة الصناعة الصيدلانية تعليمة إلى المؤسسات الصيدلانية للإستيراد تصنيع و/أو إستغلال المستلزمات الطبية الموجهة لطب البشري.

وحسب تعليمة الوزارة، فإنها تأتي في إطار إعداد المدونة الوطنية للمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري. حيث دعت كافة المديرين التقنيين للمؤسسات الصيدلانية للإستيراد. الموسسات الصيدلانية لتصنيع و/ أو لاستغلال المستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري. إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية للوزارة في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2021 عبر الرابط: www.miph.gov.dz (rubrique plateforme)

وأضافت التعليمة، أنه عند التسجيل على المنصة الرقمية يتوجب على المديرين التقنيين إدراج المعلومات المتعلقة بقائمة المستلزمات الطبية المسوقة من طرف المؤسسة مع تحديد بالنسبة لكل مستلزم طبي المرجع “رمز المنتوج”، تعيين المستلزم الطبي. الخصائص أو المميزات التقنية للمستلزم الطبي. وكذا التصنيف حسب الإستعمال والخطر.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp