31 ألف “حافلة موت” يركبها الجزائريون يوميا

كشف رئيس المنظمة الوطنية للناقلين حسين بوعرابة الأحد عن وقائع خطيرة تكشف حالة الإستهزاء بحياة المسافرين دون رقيب أوحسيب.

عندما اعترف المتحدث بأن الحظيرة الوطنية تتوفر على 31 ألف حافلة مهترئة أكل عليها الدهر، يفوق عمرها 15 سنة لا تزال قيد التشغيل.

حيث تسببت “حافلات الموت” هذه في حوادث مرور دموية ومجازر مرورية أودت بحياة عشرات الأشخاص في الطرقات خلال 2017.

وقال بوعرابة خلال خلال استضافتها في الإذاعة الوطنية أن 80 ألف حافلة تنقل12 مليون مواطن يوميا، وهو العدد الحقيقي الذي تتوفر عليه الحظيرة الوطنية اليوم.

والتي تستوجب تجديدها مستعجلا، عن طريق تقديم اعانات مالية وقروض طويلة للناقلين الخواص البالغ عددهم 80 ألف ناقل.

مشيرا إلى أن 40 ألف حافلة ستتوقف عن العمل في آفاق 2020 علما- يضيف بوعرابة- أن حظيرة الحافلات لم تتدعم بأي حافلة جديدة طيلة الأربع سنوات الماضية.