31 استثمار جديد في مجالي النقل الجوي والبحري

تشمل القطاعين العام والخاص

38 رخصة لمتعاملين للاستثمار في النقل والتنزه البحري

وافقت الحكومة على أزيد من ثلاثين طلبا للاستثمار في مجالي النقل الجوي والبحري. تقدم به مستثمرون ينتمون للقطاعين العام والخاص تشمل حتى النقل البحري للمسافرين.

وبأكثر تفاصيل قال وزير النقل عبد الله منجي، أن دائرته الوزارية أعطت موافقتها المبدئية لـستة عشر طلب استثمار في مجال النقل الجوي. منها تسعة تتعلق بخدمات النقل الجوي العمومي للمسافرين والبضائع. وفي رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، الخميس الماضي. حول مدى تطبيق مشروع فتح قطاع النقل الجوي والبحري للمنافسة والاستثمار أمام الخواص. أوضح الوزير، أن الموافقة شملت أيضا القطاع الخاص بمنح الموافقة لشركتين خاصتين بالنقل الجوي. “تم منح هذه الموافقات المبدئية في إطار تشجيع الاستثمار في هذا القطاع. سواء بالشراكة بين متعاملين عموميين وخواص أو متعاملين خواص”. مبرزا أن العملية هي في انتظار استكمال الملفات المطلوبة من طرف المتعاملين الاقتصاديين.قبل أن يشير إلى وجود بعض العوائق القانونية المتعلقة بالحصول على التجهيزات الجديدة للمستثمرين. والتي تم معالجتها بإدراج التعديل اللازم من أجل رفع هذه الإشكالية.

وفيما يتعلق بالاستثمار في قطاع النقل البحري للمسافرين والبضائع. أفاد منجي أن وزارة النقل منحت حقوق الامتياز لأربعة متعاملين خواص للنقل البحري للبضائع. كما تم منح الموافقة المبدئية لسبعة طلبات أخرى للاستثمار في مجال النقل البحري للبضائع. وأربعة للنقل البحري للمسافرين، مؤكدا أن العملية ما تزال متواصلة.

وحسب الوزير ، فقد تم توجيه إستدعاءات لهؤلاء المستثمرين الذين تحصلوا على الموافقة المبدئية في انتظار ردهم”.

38 رخصة لمتعاملين للاستثمار في النقل والتنزه البحري

ولد تطرقه لملف الاستثمارات في مجال النقل البحري الحضري، قال الوزير انه تم أيضا منح ثمانية وثلاثين رخصة لمتعاملين خواص. تتعلق بممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والصيد البحري والسياحة. والتنزه في البحر ونشاط الباخرة-مطعم و نشاط النزهة عبر آليات بحرية ذات محرك.

كما ستدرس اللجنة المشرفة على الاستثمار في هذا المجال خلال الأسبوع القادم طلب آخر لمستثمر جزائري مقيم في الخارج، يقول الوزير.

من جهة أخرى، ذكر منجي، أن الجزائر تتوفر على ستة وثلاثين مطارا وطنيا يضمن حركة النقل الجوي. منها عشرين مطارا دوليا و البقية أي ستة عشر داخليا، بينما يتشكل الأسطول الجوي الجزائري من سبعين طائرة منها خمسة وخمسين. تابعة للخطوط الجوية الجزائرية وخمسة عشر لشركة “طاسيلي” للطيران. مضيفا “هناك أربع طائرات للجوية الجزائرية مخصصة لشحن البضائع وثلاثة أخرى تضمن النقل الجوي “طاكسي” والإجلاء الصحي”.

تطبيق جديدة لبيع تذاكر النقل البحري ومراجعة للمنصة الالكترونية الخاصة بالجوية

وفيما يتعلق بالسؤال المتعلق بصعوبة حجز تذاكر الطيران والنقل البحري للمسافرين الجزائريين. أعلن وزير النقل عن وضع حيز الخدمة في الأيام المقبلة لتطبيق جديد خاص للبيع الإلكتروني للتذاكر النقل البحري. وإعادة النظر في المنصة الرقمية لحجز التذاكر للخطوط الجوية الجزائرية من أجل جعلها أكثر فعالية. للسماح للمواطن بشراء تذكرة عن بعد دون التنقل.

وكشف الوزير عن منصة رقمية جديدة لمتابعة وتسيير عملية شحن البضائع على مستوى الموانئ التي ستدخل حيز الخدمة في الأيام القليلة المقبلة. وفي هذا الصدد، أبرز أن هذه المنصة الرقمية ستمكن من الاطلاع بشكل دقيق. وفي الوقت الحقيقي على كل الأنشطة المعطيات الاقتصادية.

تجميد مشروع انجاز مطار بني عباس بسبب ترشيد النفقات

وفي رده على سؤال بشأن النظر في إمكانية انجاز مطار بولاية بني عباس. أوضح منجى أن مشروع انجاز هذه المنشأة تم تجميده تبعا لتوجيهات السلطات العمومية في إطار ترشيد النفقات. مبرزا أن الوزارة تولي اهتمام خاص للولايات الجديدة وتسعى إلى ترقية نشاط النقل الجوي في هذه المناطق بدراسة كل الجوانب التقنية والمالية.