31 جانفي آخر أجل لأرباب العمل لإيداع التصريحات السنوية بالأجور في “كناس”

دعا مهدي رحال مدير وكالة الموظفين التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، أرباب العمل، إلى إيداع التصريحات السنوية للأجور الخاصة بعمالهم في آجالها.

وقد حُددت آخر الآجال لإيداع التصريحات السنوية للأجور الخاصة بمستخدمي أربال العمل بنهاية الشهر الجاري.

ودعا المتحدث أرباب العمل لتمكين الموظفين وذويهم من الحصول على حقوقهم المتعلقة بالتأمين الصحي والتقاعد، وبالتالي تفادي دفع غرامات مالية.

وأوضح رحال في تصريح لـ “النهار أونلاين”، أنه يجب على كافة أرباب العمل المنتسبين للوكالة، إيداع التصريح السنوي بالأجور والأجراء لسنة 2019 قبل تاريخ 31 جانفي 2020.

وأشار المصدر إلى أن أي تأخر في دفع الاشتراكات يعرض أرباب العمل لغرامات مالية ويضيّع عليهم العديد من الحقوق.

وقال مدير وكالة الموظفين إنه في إطار التسهيلات المقدمة، يمكن لأرباب العمل القيام بعملية التصريح عن بعد عن طريق البوابة المخصصة للغرض، بالموقع الإلكتروني لصندوق التأمينات الاجتماعية.

ولفت نفس المسؤول إلى البوابة الالكترونية للصندوق آمنة ومتاحة على مدار 24 ساعة طيلة كامل أيام الأسبوع.

وتكمن أهمية التصريح السنوي للأجور والأجراء في تسهيل عملية فتح الحقوق بالنسبة للمؤمنين لهم اجتماعيا وتحيين بطاقات الشفاء وتصفية ملفات المنح العائلية والأداءات المختلفة وملفات التقاعد.