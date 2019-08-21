31 جريحا في حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين بالبويرة

وقع صبيحة اليوم الأربعاء، حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر بلحناش الجباحية بولاية البويرة.

الحادث تمثل في انحراف حافلة من نوع “هيقر”، أين أصيب 31 شخصا كحصيلة نهائية.

مكان الحادث شهد تدخل كل من إسعافات وحدة القطاع جباحية وعمر الوحدة الثانوية قادرية و المركز المتقدم 140 مسكن وحركات.

أين تم إسعاف المصابين وتحويلهم إلى مستشفى الأخضرية لتلقي الإسعافات الأولية، هذا وغادر معظمهم مصلحة الاستعجالات الطبية.

الحادث لم تسجل فيه أي حالة خطيرة،وحسب المصادر فإن سبب الانحراف هو الانزلاق الشديد الذي عرفه الطريق نتيجة انتشار الضباب.

بعد أن فقد السائق السيطرة على الفرامل ولحسن السائق وجه الحافلة إلى الشريط الإستعجالي وتجنب كارثة حقيقية.